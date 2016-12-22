Вайнштейна лишили членства в Британском институте кино

Британский институт кино лишил членства американского продюсера Харви Вайнштейна, передает «Би-би-си».

В институте отметили, что поведение Вайнштейна противоречит принципам организации. Продюсер был отмечен членством Британского интститута кино в 2002 году.

Институт присуждает членство тем, кто внес значительный вклад в развитие кино и телевидения. В организации отметили, что это является «высшей наградой», которую они могут дать.

5 октября газета The New York Times опубликовала интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Помимо нее об аналогичных случаях заявили еще более чем 40 женщин, сообщал 18 октября CNN.

9 октября Вайнштейна уволили из созданной им The Weinstein Company. Такое решение было принято «в свете информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна». Совет директоров компании также начал переговоры о ее продаже после скандала.

Продюсера 15 октября исключили из Американкой киноакадемии, присуждающей премию «Оскар». Сообщалось, что итоги голосования «значительно превысили требуемое большинство в две трети голосов».