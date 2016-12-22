Путин связал сепаратистские настроения в Европе с признанием Косово

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европейского союза «сами спровоцировали» рост сепаратистских настроений в Европе тем, что поддержали отделение Косово. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



По мнению президента, теперь европейские страны «страдают от этого», как в случае с Каталонией. «В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Вы знаете, в этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что вопрос о независимости Каталонии — это внутренне дело Испании, однако ситуация должна быть урегулирована в соответствии с принципами демократии.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% проголосовавших выступили за отделение от Испании. Мадрид результаты плебисцита не признает. Декларация о независимости Каталонии была подписана 10 октября, но глава каталонского правительства предложил отложить провозглашение независимости региона «на несколько недель» для переговоров с испанскими властями. 19 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал приостановить действие автономии Каталонии.



После проведения референдума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень переживают за Испанию».

Республика Косово — частично признанное государство. Его признали 111 стран — членов ООН из 193. Независимость Косово не признали, в частности, Китай и Россия.