В Госдуме обсудят запрет увольнять информаторов о коррупции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании 19 октября решил направить за отзывами в профильные ведомства правительственный законопроект, вводящий механизм защиты для сообщивших о коррупционных правонарушениях и преступлениях. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Как отметил на заседании комитета его председатель, единоросс Василий Пискарев, это «правильный законопроект, который защищает права тех, кто сообщает о коррупционных преступлениях, и гарантирует их безопасность».

Поправки в закон «О противодействии коррупции» в понедельник, 16 октября, внесло в нижнюю палату правительство. Его разработку еще в феврале анонсировало министерство труда и соцполитики.

Законопроект наделяет граждан, сообщивших о фактах коррупции, иммунитетом от увольнения в течение двух лет. Также законопроект предусматривает ограничение на дисциплинарные взыскания в отношении таких работников: «Меры дисциплинарной ответственности применяются только по итогам рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В таком заседании может принимать участие прокурор», — подчеркнули авторы инициативы.

Информаторам планируется предоставлять бесплатную юридическую помощь «в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения их законных прав и интересов в связи с такими сообщениями», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в Минтруде предлагали еще одну инициативу для стимулирования россиян сообщать о коррупции — разрешить выплачивать сообщившим об этом денежные премии. Предполагаемый размер вознаграждения — от 5 до 15% от суммы предотвращенного ущерба. Информаторов предлагается поощрять и другими способами, например, выдавать им благодарственные письма или вносить в «книгу почета» с выдачей соответствующего свидетельства, предлагали в Минтруда в феврале.

Летом этого года депутаты Госдумы одобрили правительственный законопроект о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных за совершение коррупционных преступлений. Чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не должны быть вновь допущены до госслужбы. Поскольку в трудовую книжку вносятся основания для прекращения трудового договора, а сведения о взысканиях — нет, возникает риск, что при последующем трудоустройстве информация об увольнении в связи с утратой доверия будет скрыта претендентом, потому и необходимо создавать такой реест, объясняли авторы. Реестр коррупционеров должен появиться с 2018 года.