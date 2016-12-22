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Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом
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Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом
Выборы президента России, 10:49
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Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что объявившая о намерении вступить в президентскую гонку телеведущая и главред журнала L'Officiel Ксения Собчак может оказаться «фальшивым, подставным кандидатом, чтобы опустить других кандидатов». Об этом политик заявил во время выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, передает «Интерфакс».

По словам Жириновского, задачей Собчак может быть «оттягивание голосов на себя».

«А как собрать два миллиона подписей? Явно ей помогут собрать. Огромные деньги нужны на избирательную кампанию — кто-то даст деньги», — пояснил он.

Депутат считает, что Собчак не обладает необходимыми знаниями и опытом в политической сфере. «Нянечка из больницы может стать министром здравоохранения? (...) Должны управлять специалисты. Нужен набор определенных качеств», — заключил он.

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Ранее выдвижение Сочак раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он  заявил, что «очень серьезно относится к людям, к стране, к избирателям, к выборам», добавив, что не видит смысла превращать выборы в трагикомедию.

О планах участвовать в предвыборной гонке в 2018 году журналистка объявила 18 октября. Она собирается представлять собой протестное движение. «Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — пояснила она.

Журналистка заявила, что рассказала об этих планах президенту России Владимиру Путину, которому не понравилось ее намерением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Собчак не согласовывала свое решение с Кремлем.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен в 2015 году, 95% респондентов хорошо знают или слышали о Ксении Собчак. Однако 60% скорее отрицательно к ней относятся.

Теги: Владимир Жириновский , Ксения Собчак , выборы президента России
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