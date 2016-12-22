Глава Минкомсвязи назвал раздутой ситуацию с мессенджером Telegram

Внимание к ситуации с мессенджером Telegram в России «выделено маркером», заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, передает «РИА Новости». Он отметил, что тема просто стала популярной в медиапространстве.

«У нас в связи с Роскомнадзором тема Telegram всё время как-то «выделена маркером». Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков, как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее. Они как-то всё время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов», — пояснил министр.

По словам Никифорова, Telegram всё же выполняет требования регулятора, например, связанные с удалением запрещенной информации.

В июне Роскомнадзор предупредил Telegram о возможной блокировке в России после отказа предоставить регулятору данные для внесения в «реестр организаторов распространения информации». Позже компания-разработчик мессенджера Telegram Messenger LLP согласилась предоставить свои регистрационные данные.

В начале октября Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами. Закон о запрете анонимайзеров и VPN-технологий и сервисов, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным сайтам, был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 июля.

Мещанский суд Москвы 16 октября признал, что Telegram Messenger LLP не исполняет свои обязанности как организатор распространения информации, так как она не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Компанию оштрафовали на 800 тыс. руб.

Позже основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей мессенджера технически невозможны и нарушают право российской Конституции на тайну переписки.