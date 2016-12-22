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Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент»
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Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент»
Политика, 09:09
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Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент»

Ядерная война на Корейском полуострове может начаться «в любой момент», заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН. Об этом сообщает The Washington Post.

Рён заявил, что КНДР является «единственной страной в мире», которая находится «под прямой ядерной угрозой», исходящей от США с 1970-х годов. «Ситуация на Корейском полуострове приблизилась к точке невозврата, и ядерная война может начаться в любой момент», — предупредил он.

По словам Рёна, поэтому Пхеньян имеет право обладать ядерным оружием для самообороны. Он отметил, что «вся территория США» находится «в зоне досягаемости [ядерных сил КНДР]», и если американцы «осмелятся вторгнуться на нашу священную территорию хотя бы на дюйм, они не избегут нашего сурового наказа​ния в любой части земного шара». «[Ракетно-ядерный арсенал КНДР] является драгоценным достоянием, которое не может быть свернуто или обменяно на что-либо», — подчеркнул Рён.

По словам представителя КНДР, до тех пор, пока «враждебная политика и ядерная угроза США не будет искоренена», КНДР не откажется от своих ракет и ядерного вооружения «ни при каких условиях». Он отметил, что обладающие подобным вооружением страны наращивают его модернизацию и «возрождают гонку вооружений, что была в Холодную войну». Рён заметил, что США также бойкотирвоали переговоры по Договору о запрещении ядерного оружия. «КНДР поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации во всем мирре», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 17 октября заместитель постоянного представителя КНДР Ким Ин Рёна призвал на Генассамблее ООН не поддерживать военные планы США в отношении КНДР «чтобы уберечь себя». Представитель Северной Кореи отметил, что Пхеньян не собирается применять ядерное оружие против каких бы то ни было стран, пока они не принимают участия в военных действиях американцев против КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 15 октября заявил, что США не рассматривают военный вариант решения проблемы на Корейском полуострове и намерены разрешить ситуацию дипломатическим путем. В то же время, в начале октября президент США Дональд Трамп заявлял, что предыдущие попытки решить вопрос КНДР мирным путем в последние 25 лет ничего не дали.

Теги: КНДР , ядерная война , Генассамблея ООН
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