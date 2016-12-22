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В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу
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В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу
Каталония хочет независимости, 00:26
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В Испании арестовали глав каталонских организаций за призывы к мятежу

Верховный суд Испании заключил под стражу президента организации Национальной ассамблеи Каталонии Хорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает Reuters. Обе организации выступают за независимость Каталонии от Испании.

Прокуроры заявили, что Санчес и Куишарта были ключевыми лицами среди тех, кто планировал провести референдум о независимости региона, который был признан испанским правительством противоречащим закону.

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В понедельник, 16 октября, сообщалось, что суд забрал паспорт у главы каталонской полиции Хосепа Луиса Трапер, который является фигурантом дела о подстрекательстве к мятежу. Ему запрещено покидать Испанию и надлежит каждые 15 дней отмечаться в суде. По версии стороны обвинения, Траперо приказал не закрывать избирательные участки во время проведения референдума о независимости.

По итогам плебисцита, 90% проголосовавших выступили за отделение Каталонии от Испании. Испанские власти признавать итоги референдума отказались.

Правительство Каталонии подписало декларацию о независимости региона 10 октября. Однако, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что регион будет вести переговоры с Испанией и предложил отложить провозглашение независимости «на несколько недель».

Теги: референдум , Испания , Каталония
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