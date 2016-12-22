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Шойгу рассказал о завершающейся военной операции в Сирии
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Шойгу рассказал о завершающейся военной операции в Сирии
Политика, 19:24
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Шойгу рассказал о завершающейся военной операции в Сирии

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии идет к завершению, однако есть несколько вопросов, требующих срочного решения. Об этом министр обороны сообщил во время встречи с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом, передает корреспондент РБК.

«Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — пояснил Шойгу.

По его словам, главным вопросом является борьба с терроризмом и ситуация в регионе. «В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом», — отметил Шойгу.

По его словам, переговоры с его израильским коллегой «помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля». Также Шойгу пригласил Либермана принять участие в Шестой Московской конференции по международной безопасности в апреле 2018 года.

Минобороны России 13 октября сообщило о зачистке 92% территории Сирии от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным ведомства, с 9 по 13 октября ВКС России совершили 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов боевиков.

Теги: Сирия , «Исламское государство» , Министерство обороны РФ , Сергей Шойгу
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