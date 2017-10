Мэрия французского Довиля закрасила имя Вайнштейна на памятной табличке

Мэрия французского города Довиль решила избавиться от имени американского продюсера Харви Вайнштейна на памятной табличке. Табличка находится на набережной города, передает телеканал LCI.

Фото: PhDieudonne / twitter

По данным телеканала, такое решение принял сам мэр города.

Телеканал уточняет, что имя продюсера закрасили утром 16 октября. При этом имя брата Вайнштейна — Роберта — осталось.

В Довиле каждый год проводится Фестиваль американского кино. В этом году он прошел в 43-й раз.

15 октября власти Франции объявили о намерении лишить Вайнштейна ордена Почетного легиона, поскольку поведение продюсера «противоречит чести», уточняли в пресс-службе Елисейского дворца. Продюсер получил орден из рук бывшего президента Франции Николя Саркози в марте 2012 года.

14 октября Вайнштейна исключили из Американкой киноакадемии. Как было сказано в заявлении академии, итоги голосования «значительно превышают требуемое большинство в две трети голосов».

Газета The New York Times 5 октября опубликовала интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. Помимо нее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Также с обвинениями в адрес продюсера выступили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.

9 октября совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна из созданной им компании. Такое решение было принято «в свете информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна».