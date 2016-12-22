В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

Кремль не считает, что блокировка мессенджера Telegram непосредственно находится в повестке дня. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что пока о блокировке Telegram «речь не идет». «Никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать», — заявил представитель Кремля.

В конце сентября глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил возможность блокировки в России сервисов, которые не исполняют требования законодательства. В их список, помимо мессенджера Telegram, министр включил WhatsApp, Viber, поисковую систему Google и соцсеть Facebook.

Позднее, 6 октября, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ведомстве создан отдельный департамент, который изучает, как можно заблокировать интернет-сервисы, в том числе анонимайзеры, нарушающие закон. До этого основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что его компания не будет выполнять «антиконституционный и не реализуемый технически «закон Яровой» и другие законы касаемо конфиденциальности сервиса.​

В понедельник, 16 октября, стало известно, что суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Мессенджер признали виновным в нарушении ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП, в которой говорится о неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете. ​Советник российского президента по интернету Герман Клименко назвал это решение свидетельством того, что «нетрадиционные попытки» убедить основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать с ФСБ провалились.