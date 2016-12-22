В ООН осудили теракт в столице Сомали

Генеральный секретарь ООН ​Антониу Гутерриш осудил теракт в столице Сомали Могадишо, прогремевший 14 октября. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

В своем заявлении Гутерриш призвал «объединиться в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом», а также выразил соболезнования близким погибших.

По данным Reuters, число жертв взрыва увеличилось до 283 человек. Как сообщил агентству представитель столичного госпиталя, 160 погибших до сих пор не опознаны.

Ранее сообщалось о 276 погибших. Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался возле здания гостиницы в районе Ходан 14 октября. В результате случившегося были разрушены несколько зданий, также загорелись десятки автомобилей. После инцидента с грузовиком произошел еще один взрыв в районе Медина. Сомалийские власти признали теракт одним из «крупнейших» в истории страны.

Власти Сомали обвинили группировку «Аш-Шабаб», которая связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида». Ответственность за атаку пока ни одна из группировок на себя не взяла.