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Нетаньяху заявил о поддержке стратегии Трампа по противодействию Ирану
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Нетаньяху заявил о поддержке стратегии Трампа по противодействию Ирану
Политика, 09:44
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Нетаньяху заявил о поддержке стратегии Трампа по противодействию Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал новую стратегию президента США Дональда Трампа по противодействую Ирану. Об этом Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, президент США поступает «дальновидно», когда обещает разорвать соглашение, в случае если Иран не пойдет на пересмотр условий так называемой ядерной сделки — договора между Великобританией, США, Ираном, Россией, Францией, Японией и Германией, который предусматривает снятие санкций с Тегерана в обмен на то, что они введут ряд ограничений в области ядерной энергетики.

«Я считаю, что Европа поймет, если призадумается, что президент США дает им возможность избежать того, что несет им вред», — сказал Нетаньяху. По его словам, если оставить соглашение без изменений, то Иран сможет произвести ядерное оружие.

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Политика

В минувшую пятницу, 13 октября, Трамп обнародовал новую стратегию США по противодействию Ирану. Он объявил конгрессу, что Тегеран не выполняет условия ядерного соглашения, и таким образом запустил процесс, который может в итоге привести к аннулированию соглашения — конгресс требует от президента США каждые 90 дней подтверждать, что Тегеран выполняет обязательства, которые он на себя взял.

Трамп заявил, что Тегеран не дает проводить инспекции своих ядерных объектов и не снижает вопреки соглашению число газовых центрифуг для обогащения радиоактивного сырья. Он также обвинил Иран в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида» и «Талибан», а также в передаче технологий для Северной Кореи.

В Иране заявление Трампа назвали «отсутствием стратегии» и заявили, что могут сами разорвать соглашение, если США восстановят экономические санкции против Тегерана.

Теги: США , Израиль , ядерное оружие , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп
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