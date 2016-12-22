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В Госдуму внесли законопроект о защите сообщивших о коррупции на работе
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В Госдуму внесли законопроект о защите сообщивших о коррупции на работе
Общество, 09:08
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В Госдуму внесли законопроект о защите сообщивших о коррупции на работе

Минтруд внес в Госдуму законопроект, подразумевающий защиту сотрудников, сообщивших о коррупции на работе. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

Документ датируется пятницей, 13 октября. Согласно распоряжению, Госдуме должны быть представлены разработанные Минтрудом поправки в закон о противодействии коррупции.

О разработке поправок в законодательство, которые обеспечат защиту сотрудников, сообщивших о случаях коррупции, стало известно в первой половине октября. Согласно законопроекту, человек, уведомивший правоохранительные органы о преступлении коррупционного характера, получает госзащиту. Власти будут обязаны гарантировать ему конфиденциальность и защитить его от «неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов лица». Уволить донесшего о коррупции сотрудника предприятие или организация, где он работает, смогут только в течение трех лет и только после рассмотрения вопроса на соответствующей комиссии. Кроме того, такому сотруднику будет гарантирована бесплатная юридическая помощь.

В то же время лица, которые сообщат заведомо ложную информацию о коррупции, будут привлечены к ответственности. Эта норма уже сейчас существует в законодательстве.

Теги: Госдума , законопроект , Коррупция
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