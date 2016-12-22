Ирак назвал «объявлением войны» привлечение бойцов РПК в регион Киркук

Правительство Ирака обвинило курдские власти в том, что они привлекли бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) для обороны спорных территорий (включая нефтяной регион Киркук) и назвало это «объявлением войны». Об этом сообщает Reuters.

В иракском правительстве подчеркнули, что будут стремиться взять под свой контроль Киркук и другие спорные районы. Помощник главы Иракского Курдистана Вахал Али в беседе с Reuters опроверг это обвинение. «Это неправда, в Киркуке нет бойцов РПК, там находятся только пешмерга [курдское ополчение]», — сказал Али.

Накануне Reuters со ссылкой на власти Иракского Курдистана сообщал, что в Киркук и другие спорные провинции было переброшено 6 тыс. пешмерга. Также курдские ополченцы передвинули линию фронта на 3 км к югу от города Киркука, чтобы снизить эскалацию в провинции и снизить риск столкновения с иракской армией. Регион Киркук подконтролен пешмерга с 2014 года.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в октябре призывал курдское ополчение вступить в ряды войск Багдада. Он отметил, что, будучи в составе иракских вооруженных сил, ополченцы смогут «восстановить» спорные территории и обеспечить безопасность для гражданских.

Кроме того, глава правительства Ирака призывал власти Курдистана установить совместную администрацию в спорных провинциях. При этом курдское правительство должно было признать «высший авторитет» Багдада. Вместе с тем в конце сентября парламент рассматривал вопрос о силовом присоединении спорных регионов и предлагал такой вариант развития событий аль-Абади.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По итогам референдума большинство жителей региона выступили за независимость Курдистана. Ирак, Иран и Турция не признали результатов выборов. Турция пригрозила Курдистану голодом и санкциями, Ирак остановил авиасообщение со столицей региона Эрбилем, а Иран закрыл границы с Курдистаном.

Москва не будет вмешиваться в конфликт вокруг Иракского Курдистана, сообщал президент Владимир Путин. По его словам, у России «добрые отношения с курдским народом были исторически».