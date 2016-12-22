Почти четверть покупок продуктов россияне совершили по промо-акциям

Доля продуктов и товаров первой необходимости, которые россияне покупают по акциям, увеличилась до 22,2% к концу августа 2017 года против 19,3% на конец 2016 года. Об этом рассказал гендиректор исследовательской компании Gfk Rus Сергей Яшко на ежегодной конференции, устраиваемой Gfk Rus, передает корреспондент РБК.

Доля предложений ретейлеров со скидками увеличилась в общем объеме продаж на 15% за год, закончившийся в августе 2017 года.

Промо-продажи растут, в отличие от продаж продуктов без скидок. «Это позволяет всей категории продуктов питания оставаться на плаву», — говорит руководитель отдела продаж и обслуживания клиентов потребительской панели Gfk Rus Елена Самодурова. По ее словам, продажи еды без скидок сократились за год на 3,6%, а продажи по промо, напротив, выросли на 2,6%.

Увеличение доли покупок со скидками — естественное влияние кризиса, поясняет Самодурова. Количество охотников за скидками будет только расти в ближайшие годы, прогнозирует исследовательская компания «Ромир». К 2021 году их доля, согласно ее расчетам, вырастет в полтора раза. Причем по сравнению с зарубежными рынками доля покупок со скидками в России еще не так велика, указывает Самодурова.