СМИ сообщили об отказе телеканалов рекламировать «Матильду»

Российские телеканалы отказались рекламировать фильм Алексея Учителя «Матильда» и вернули кинопрокатчику уже полученные за рекламные услуги деньги. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на слова режиссера картины. Информацию об этом радиостанции подтвердили источники.

По словам Учителя, за рекламу телеканалам заплатил кинопрокатчик «Каропрокат». Однако позднее на телевидении отказались от денег. Как уточняет Би-би-си, реклама фильма должна была, в частности, появиться на «Первом канале», «России 1» и НТВ. По словам источника, основная часть рекламы должна была быть показана именно на «Первом канале» и телеканале «Пятница».

​Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев отказался прокомментировать РБК ситуацию с отказом российских телеканалов транслировать рекламу фильма «Матильда». «У меня нет комментариев», — заявил Рязанцев.

В ВГТРК опровергли информацию о том, что к ним поступало предложение о размещении рекламы фильма «Матильда», передает «Интерфакс». «Никаких официальных обращений о размещении рекламного ролика «Матильды» не поступало ни к нам, ни к нашему селлеру», — заявили в пресс-службе телекомпании.

На вопрос РБК о том, действительно ли телеканал «Пятница!» (входит в группу развлекательного телевидения холдинга «Газпром-Медиа») отказался от трансляции рекламы фильма «Матильда», директор по связям с общественностью холдинга «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая сказала РБК, что не комментирует данную ситуацию. «Без комментариев», — заявила она.

На НТВ РБК сообщили, что «понятия не имеют, о чем идет речь». По всем вопросам, связанным с рекламой, на телеканале рекомендовали обращаться к официальному селлеру «Национальному рекламному альянсу» (НРА).

В «Национальном рекламном альянсе» (НРА) отказались прокомментировать РБК информацию о том, что российские телеканалы не будут транслировать рекламу фильма «Матильда». «Без комментариев», — заявили в пресс-службе НРА.

РБК отправил запрос «Первому каналу» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне противники фильма «Матильда» направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить проката картины. Всего было собрано около 100 тыс. обращений. Кроме президента, противники фильма также обратились к патриарху Кириллу.

В конце сентября состоялся предпремьерный показ «Матильды» для депутатов. По итогам просмотра фильма комитет Госдумы по культуре подготовил специальное заявление. В нем депутаты отметили, что не увидели в картине признаков нарушения чувств верующих.

Как стало известно 13 октября, объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» приняла решение вернуть фильм Алексея Учителя в план проката. За две недели до этого Учитель провел встречу с владельцами киносети.