Трамп определился с главой министерства внутренней безопасности

Белый дом сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен. Как сообщает издание Politio, Нильсен — первый человек, выдвигаемый на эту должность, с опытом работы в МВБ.

Нильсен пришла на работу в администрацию президента вместе с Джоном Келли, который ранее был главой МВБ (сама Нильсен занимала пост заместителя Келли). 45-летняя Нильсен, по данным издания, эксперт в области кибербезопасности, обладающий обширным опытом в сфере национальной безопасности, в том числе в Управлении транспортной безопасности. Она также имела опыт работы в Совете внутренней безопасности Белого дома при президенте Джордже Буше.

​«У нее множество крепких знакомств [в правительстве]», — сообщил Politico источник, близкий к Белом дому. Помимо Нильсен американские власти рассматривали главу комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола. «Помощники Трампа не думают, что у него достаточно знаний и возможностей для управления», — пояснили собеседники издания.

Politico подчеркивает, что для утверждения кандидатуры главы ведомства теперь требуется согласие сената.

Как сообщает Reuters, в случае назначения Нильсен «будет немедленно» поручена помощь в координации федеральных мер реагирования на «потенциальные кибератаки», нацеленные на исход президентских выборов в 2016 году. В том числе в ее фокус внимания попадет и «вмешательство России» в выборы через онлайн-рекламу в социальных сетях.