Власти Испании поставили Каталонии срок по вопросу о независимости

Правительство Испании направило запрос женералитату (правительству) Каталонии с просьбой официально сообщить до 10:00 понедельника 16 октября, провозгласил ли регион независимость, сообщает El Pais.

Как сообщает издание, такое решение премьер-министр Испании Мариано Рахой принял по итогам чрезвычайного заседания совета министров. Следующим шагом испанского правительства станет активизация ст. 155 конституции страны, если Мадрид не увидит «желания диалога» в Барселоне. Соответствующая статья предполагает «принятие мер в принудительном порядке» к региону, который предпринимает действия в ущерб государственным интересам Испании. Некоторые зарегистрированные в Каталонии компании и банки, по сведениям El Pais, начали переводить свои штаб-квартиры в Мадрид из страха двойного налогообложения. Так уже сделали CaixaBank и Banco Sabadell.

Ранее сообщалось, что испанское правительство потребовало от женералитата Каталонии устранить путаницу в вопросе о независимости. Правительство Каталонии подписало декларацию о независимости 10 октября. В то же время, в выступлении по итогам референдума глава правительства региона Карлес Пучдемон, хотя и подтвердил планы отделения от Испании, но сообщил, что действие результатов плебисцита приостанавливается до завершения переговоров с Мадридом. Пучдемон предложил отложить провозглашение независимости «на несколько недель».

По заявлениям властей региона, согласно результатам референдума о независимости Каталонии, «за» отделение от Испании проголосовали 90% явившихся на участки (явка составила из 43%, на референдум пришли 2,2 млн из 5,3 млн избирателей). Правительство Испании отказалось признавать результаты голосования. Еврокомиссия 2 октября также назвала референдум незаконным.