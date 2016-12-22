В ЛДПР предложили отменить прямые выборы губернаторов

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, отменяющий прямые выборы губернаторов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов.

«Предлагается избирать главу региона депутатами высшего законодательного органа субъекта из кандидатур, вносимых президентом России на основе предложений политических партий, представленных в парламенте субъекта России», — говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентария, такая схема «в большей степени, соответствует выборам», потому что позволит исключить гонку «конку­рентных преимуществ для подготовки и проведения агитационной кампании». Кроме того, у граждан не будет предпосылок для совершения преступлений в сфере избирательного законодательства.

Иванов напомнил, что сейчас для участия в выборах кандидатам от партий, которые входят в региональный парламент, нужно собрать от 5 до 10% подписей от общего количества местных депутатов. Кандидатам от других партий также необходимо собрать подписи избирателей. «Такая схема приводит к тому, что участие в выборах руководителя региона принимают только те кандидаты, чье участие «санкционировано», что в свою очередь не только создает конкурентные преимущества одному из кандидатов, но и существенно снижает интерес граждан к участию в выборах», — подчеркнул он.

Иванов сказал, что избиратели «сознательно бойкотируют» выборы. Кроме того, депутат напомнил, что сейчас существует тенденция к досрочному прекращению полномочий губернаторов по собственному желанию. После этого назначается исполняющий обязанности главы региона, который становится кандидатом за шесть месяцев до выборов, что «создает неравные условия для кандидатов». «Действующая процедура назначения руководителя региона затратна, неле­гитимна и не может считаться выборами, если не считать выбором «из двух зол меньшего», — утверждает Иванов.

Во вторник, 10 октября, президент Владимир Путин отправил в отставку по собственному желанию губернатора Ивановской области Павла Конькова. На его место был назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Коньков стал десятым губернатором, который ушел со своего поста с 25 сентября.

Ранее со своих постов ушли губернаторы Николай Меркушкин из Самарской области, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, Рамазан Абдулатипов из Дагестана, Игорь Кошин из Ненецкого автономного округа, Владимир Миклушевский, который был главой Приморского края, глава Орловской области Вадим Потомской, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.​

В среду, 11 октября, РБК со ссылкой на источник в Кремле сообщал, что ротация губернаторов закончилось. По словам собеседника РБК, последним, кто покинет свой пост по собственному желанию, будет глава Псковской области Андрей Турчак.

