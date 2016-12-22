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Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США
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Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США
Операция в Сирии, 14:11
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Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США

США несут ответственность за «саботаж мирного процесса» в Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

По его словам, со 2 по 3 октября около 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. Они проехали около 300 км и прибыли через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-иорданской границе в южную зону деэскалации в провинции Дераа.

Конашенков отметил, что по «странному совпадению» одновременно с боевиками в эту зону деэскалации ​въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. «Вся прибывшая гуманитарная помощь и, прежде всего, медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков. При этом, по имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем «спящих ячеек» «Джебгат ан-Нусры» (организация запрещена в России)», — говорится в сообщении Минобороны.

Конашенков предположил, что прибывшие боевики должны были либо вступить в бой с террористами за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе. «С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации», — отметил он.

Кроме того, по данным Минобороны, через контролируемую американкой стороной территорию на пикапах «просочились» около 300 боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые предприняли попытку перекрыть стратегическую важную трассу, соединяющую города Дамаск и Дейр-эз-Зор.

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Ранее в октябре в Минобороны заявили, что американская военная база в Эт-Танфе в Сирии превратилась в «черную дыру». «Вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ», — утверждал тогда Конашенков.

В середине сентября Министерство обороны России сообщало, что между американским спецназом и ИГ есть связь. По информации российского ведомства, в районах, где находятся боевики, было замечено большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер». Кроме того, по версии Минобороны, бойцы американского спецназа размещаются в опорных пунктах, в которых раньше были террористы ИГ.

Теги: Сирия , Министерство обороны , конфликт в Сирии
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