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В МИДе допустили сокращение численности дипмиссии США до 300 человек
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В МИДе допустили сокращение численности дипмиссии США до 300 человек
Война санкций, 14:17
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В МИДе допустили сокращение численности дипмиссии США до 300 человек

Россия может потребовать от США сократить численность дипломатической миссии в России до 300 человек или меньше, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко, передает «РИА Новости». На вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность закрытия одного из американских генконсульств в России в ответ на закрытие российского консульства в Сан-Франциско, он сказал, что в Москве «не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств».

«Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России», — пояснил Борисенко. Он также пояснил, что, когда Москва потребовала от Вашингтона в конце июля сократить численность сотрудников дипломатической миссии до 455 человек, власти России исходили из числа российских дипломатов в США, учитывалось и представительство при ООН, расположенное в Нью-Йорке. «То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства», — добавил Борисенко.

В этом случае, по его словам, численность персонала США в России должна сократиться до 300 человек или ниже.

В декабре 2016 года власти США выдворили 35 российских дипломатов из страны, закрыли российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде. В конце июля МИД России сообщил, что с 1 сентября сокращает число сотрудников американской дипломатической миссии в России до 455 человек. С 1 августа МИД запретил дипмиссии США пользоваться дачами в Серебряном Бору и складами на юге столицы.

Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США Еще 5 фото
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1 сентября в ответ на это было закрыто российское консульство в Сан-Франциско.

Позже в МИД России заявили, что сотрудники американских спецслужб «полностью захватили» все помещения генконсульства России в Сан-Франциско и провели там «тотальный обыск». В Госдепе США ответили, что сотрудники служб безопасности «прошлись и провели осмотр» в здании российского генконсульства.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: МИД России , дипмиссия , посольство России в США , Георгий Борисенко
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