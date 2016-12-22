В МИДе допустили сокращение численности дипмиссии США до 300 человек

Россия может потребовать от США сократить численность дипломатической миссии в России до 300 человек или меньше, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко, передает «РИА Новости». На вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность закрытия одного из американских генконсульств в России в ответ на закрытие российского консульства в Сан-Франциско, он сказал, что в Москве «не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств».

«Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России», — пояснил Борисенко. Он также пояснил, что, когда Москва потребовала от Вашингтона в конце июля сократить численность сотрудников дипломатической миссии до 455 человек, власти России исходили из числа российских дипломатов в США, учитывалось и представительство при ООН, расположенное в Нью-Йорке. «То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства», — добавил Борисенко.

В этом случае, по его словам, численность персонала США в России должна сократиться до 300 человек или ниже.

В декабре 2016 года власти США выдворили 35 российских дипломатов из страны, закрыли российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде. В конце июля МИД России сообщил, что с 1 сентября сокращает число сотрудников американской дипломатической миссии в России до 455 человек. С 1 августа МИД запретил дипмиссии США пользоваться дачами в Серебряном Бору и складами на юге столицы.

1 сентября в ответ на это было закрыто российское консульство в Сан-Франциско.

Позже в МИД России заявили, что сотрудники американских спецслужб «полностью захватили» все помещения генконсульства России в Сан-Франциско и провели там «тотальный обыск». В Госдепе США ответили, что сотрудники служб безопасности «прошлись и провели осмотр» в здании российского генконсульства.