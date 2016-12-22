Трамп обсудил с советниками варианты ответа на «агрессию КНДР»

Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами Совета национальной безопасности. Его главной темой стал возможный ответ на «агрессию со стороны Северной Кореи», говорится в заявлении Белого дома.

Трамп обсудил реагирование на северокорейскую угрозу с высшим военным командованием США. Во встрече приняли участие министр обороны Джеймс Мэттис, и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозеф Данфорд. В пресс-службе Белого дома пояснили, что дискуссия была посвящена «ряду вариантов реагирования на любую форму агрессии Северной Кореи». Также участники встречи обсудили, как Вашингтон может «предотвратить угрозы КНДР о применении ядерного оружия против США и их союзников».

Пхеньян в августе заявил о готовности нанести ядерный удар по военной базе США на острове Гуам, что послужило поводом для очередного обострения конфликта между Соединенными Штатами и КНДР. Вскоре после заявления Пхеньяна Пентагон предупредил о готовности американских военных нанести превентивный удар. ​Дональд Трамп также неоднократно допускал возможность применения силы против КНДР. Так, 19 сентября американский президент с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением» в случае агрессии против США и их союзников. Северокорейский лидер Ким Чен Ын счел эти слова равносильными объявлению войны.