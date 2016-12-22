Премьер Чехии выступил против предложения президента оставить Крым России

Премьер-министр Чехии ​Богуслав Соботка в своем Twitter выступил против предложения чешского президента Милоша Земана оставить Крым России в обмен на компенсацию для Киева. По словам главы чешского правительства, у Земана не было права на подобные заявления.

«Выступление Земана в Совете Европы резко контрастировало с нашей внешней политикой, и у президента не было мандата от чешского правительства», — заявил Соботка.

Премьер подчеркнул, что вопрос санкций против России увязан с выполнением Минских соглашений. Без исполнения их условий, Европа не откажется от санкционных мер. «Чехия уважает международное право», — подчеркнул глава чешского правительства.

Предложение Земана прозвучало во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президент Чехии осудил действия России в отношении Крыма, назвав их аннексией. В то же время, он предложил международному сообществу признать свершившийся факт перехода полуострова в состав России. По мнению президента Чехии, решить противоречия вокруг Крыма Москва может выплатой компенсации Киеву. «Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — пояснил Земан.

Выступление чешского президента резко осудили в Киеве. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Земана «уже не исправить» и предположил, что его выступление было «срежиссировано». «Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», — написал он в Twitter.

В официальном заявлении украинского МИД слова Земана были названы «откровенным цинизмом». В заявлении Киев подчеркнул, что Украина «никогда не будет торговать своей территорией».