Христо Стоичкова решили снять с поста почетного консула в Испании

Министерство иностранных дел Болгарии хочет снять с поста почетного консула в Испании, болгарского футболиста ​Христо Стоичкова из-за его публичных выступлений с критикой испанских властей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, вопрос будет рассмотрен Советом министров Болгарии.

«Последние несколько лет его деятельность в качестве почетного консула затруднял тот факт, что он проживает в основном в Соединенных Штатах», — отмечается в сообщении МИДа.

Как сообщало Болгарское международное телевидение, в интервью каналу Univision Стоичков заявил, что поддерживает референдум о независимости Каталонии. Также он осудил действия испанской полиции, охарактеризовав их как «полный стыд». Стоичков призвал уйти в отставку заместителя председателя правительства Испании Сорайю Сайнс, потому что она дала приказ на подавление референдума силой. Стоичков также заявил, что ее дед, отец и несовершеннолетний сын являются последователями бывшего испанского диктатора генерала Франсиско Франко.

В четверг, 5 октября, Стоичков принес свои извинения Сайнс. «Единственное, о чем я искренне сожалею, — это то, что я упомянул сына заместителя премьер-министра. Мне жаль, что я упомянул ребенка Сорайи Сайнс, у которого нет ни малейшей вины за то, что произошло в Каталонии», — заявил он. Стоичков отметил, что всё еще возмущен насильственными действиями полиции во время референдума.

Стоичков стал почетным консулом Болгарии в Испании 29 июля 2011 года.

Христо Стоичков — болгарский футболист, который большую часть карьеры играл за ЦСКА (София) и «Барселону». Также выступал за сборную Болгарии с середины 1980-х до конца 1990-х годов. В составе «Барселоны» он стал победителем Кубка чемпионов и Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В 1994 году он был признан лучшим футболистом Европы и получил «Золотой мяч». Стоичков завершил карьеру игрока в 2003 году, после чего стал тренером.

По результатам референдума в Каталонии, который прошел 1 октября, 90% участников плебисцита отдали свои голоса за независимость от Испании. Во время проведения референдума происходили столкновения сторонников независимости Каталонии с полицией. В результате были ранены более 800 человек. В пятницу, 6 октября, представитель правительства Испании в Каталонии Энрике Милло принес свои извинения за действия правоохранительных органов.

В понедельник, 9 октября, испанский премьер-министр Мариано Рахой исключил отделение Каталонии. По его словам, «национальное единство будет сохранено», и испанское правительство сделает всё возможное в рамках закона, чтобы его сохранить.