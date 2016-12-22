Банк России выступил за закрытие внешних сайтов по покупке криптовалюты

Банк России ведет с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность приобретать криптовалюту, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на XII Международном форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов — 2017». Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Швецова, регулятор получает «достаточно большое количество сигналов со стороны финансового рынка», которые свидетельствуют об интересе к криптовалюте со стороны участников рынка. «Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде активно подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткоина последние два года», — пояснил он.

Представитель ЦБ добавил, что у Банка России есть однозначная позиция по криптовалюте. По словам Швецова, эти инструменты не позволяют регулятору обеспечивать защиту инвесторов. Также он отметил, что криптовалюты имеют неоднозначную экономическую природу, у них отсутствует юридическое описание. «Мы считаем, что для наших граждан для бизнеса использование таких криптовалют в качестве объектов для инвестирования несет неоправданно повышенный риск», — подчеркнул Швецов.

Он отметил, что ЦБ наблюдает, как биткоин из расчетной единицы постепенно превращается в актив, который приобретается ради получения через краткосрочный период времени высокого дохода.

По мнению Швецова, это означает, что тот органический рост объемов биткоина и постепенный рост интереса к его использованию в качестве расчетной единицы превращается постепенно в спрос не расчетного, а инвестиционного характера. «При том, что даже сами владельцы больших пакетов биткоинов говорят, что в системе не так много денег, инструмент достаточно низко ликвиден, выйти из него практически невозможно», — пояснил он.

Все производные финансовые инструменты на криптовалюту ЦБ также рассматривает как негативное явление на российском рынке. «Не считаем возможным не только поддерживать, но и будем предпринимать усилия по ограничению возможностей для, по крайней мере, российского рынка апеллировать такого рода инструментами», — заключил первый зампред ЦБ.

4 октября Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объявила, что направит в конце месяца в Госдуму законопроект о легализации привлечения денег с помощью ICO. До этого в конце сентября в Думе заявили о том, что законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов к концу октября.

В конце сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что возможность ​проведения расчетов в биткоинах в России легализована не будет.