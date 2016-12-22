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Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
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Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Общество, 09 окт, 23:59
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Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах

Минтранс определил бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах по невозвратным тарифам и направил новую редакцию правил в Минюст. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса. 

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», - указывается в сообщении.

Теперь для авиакомпаний предусмотрены три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», - уточняется в сообщении.

Также был расширен перечень вещей, которые пассажиры могут перевозить сверх нормы ручной клади в авиалайнерах. «Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов», - отмечается в сообщении.

Сюда также входят костыли, трости, ходунки и складные кресла-коляски. «Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», - добавили в Минтрансе.

Также ведомство решило отменить маркировку ручной клади для тех, кто прошел электронную регистрацию на рейс. Ручную кладь будут проверять и взвешивать перед выходом пассажиров на посадку в самолет.

Ранее Минтрас сообщил о том, что готовит поправки в Федеральные авиационные правила, после внесения которых пассажиры смогут бесплатно брать в ручную кладь рюкзаки, дамские сумки и лекарства. 
Теги: Минтранс , самолеты , ручная кладь
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