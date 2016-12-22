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Орешкин получил в Facebook более 400 резюме желающих работать в МЭР
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Орешкин получил в Facebook более 400 резюме желающих работать в МЭР
Общество, 10:59
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Орешкин получил в Facebook более 400 резюме желающих работать в МЭР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который ранее ​призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook, получил более ​400 резюме. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Первичную обработку», по его словам, прошло 264 резюме. Он отметил, что просматривает их лично, как и обещал. «Радует большое количество молодежи, желающей присоединиться к #minecteam. Приоритет отдаю резюме, поступившим до 11 октября», — подчеркнул глава МЭР.

Выступая на бизнес-форуме «Атланты» 6 октября, Орешкин пожаловался, что в Минэкономразвития не хватает высококвалифицированных кадров. Глава ведомства предложил желающим устроиться на работу в министерство присылать свои резюме ему в Facebook.

Министр отметил, что работать придется за «несильно высокую зарплату», однако у человека появится возможность добиться общественного признания. «Начинать надо с меньшего», — констатировал он.

Во время посещения 1 сентября столичной школы №1474, в которой он учился, Орешкин рассказал, какие качества считает важными для профессиональной деятельности. «Надо всегда просто делать свою работу, всегда стараться делать ее качественно. Ну, а если какая-то ответственность возлагается,  надо, конечно, нести ответственность», — сказал он.

Теги: Минэкономразвития , Максим Орешкин , резюме
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