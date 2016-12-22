Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Московский городской суд признал законным решение об административном аресте на 20 суток основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за призывы к несогласованной акции. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь арестованного Кира Ярмыш.

Полиция задержала Алексея Навального в подъезде его дома в Москве 29 сентября. Он планировал выехать в Нижний Новгород на встречу со своими сторонниками. Симоновский суд Москвы арестовал его 2 октября на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста».

Навальный назвал арест «подарком на путинский юбилей». Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнится 65 лет.

После ареста глава ФБК призвал свои штабы в 80 российских городах провести пикеты 7 октября. Участники акции потребуют допустить Навального к президентским выборам в России в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.