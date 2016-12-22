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У сотрудника «Открытой России» при обыске изъяли загранпаспорт
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У сотрудника «Открытой России» при обыске изъяли загранпаспорт
Общество, 12:30
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У сотрудника «Открытой России» при обыске изъяли загранпаспорт

Сотрудник «Открытой России» Тимур Валеев сообщил РБК, что во время обыска в офисе организации 5 октября следователи изъяли у него личные документы, не имеющие отношения к делу, включая загранпаспорт.

Также были изъяты свидетельство о рождении, медицинская страховка, водительское удостоверение и диплом об образовании, уточнил Валеев.

Он считает, что обыски могут быть связаны с необходимостью продлить следствие по «делу ЮКОСа». «Но вариантов масса: тут и день рождения Путина, и президентская кампания, и начавшаяся мобилизация Навального», — отметил активист.

«Во время допроса спрашивали про отношение к лицам, указанным в «деле ЮКОСа». Спрашивали, знаком ли с Ходорковским (основатель «Открытой России») и Невзлиным (один из бывших владельцев ЮКОСа), общаемся ли, чем занимаюсь в «Открытой России». Те же вопросы задавали во время неформального общения во время обыска», — рассказал Валеев.

По словам собеседника РБК, сам допрос длился 40 минут, но отвечать на вопросы следователей он отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

На момент публикации материала РБК не удалось дозвониться до представителей Следственного комитета по Москве.

Следователи накануне пришли к главному редактору сайта «Открытая Россия» Веронике Куцылло, родителям председателя движения Александра Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу и дочери главреда Центра управления расследованиями «Открытой России» Андрея Коняхина. Обыски также прошли дома у Тимура Валеева и в главном офисе «Открытой России» в Москве. Были изъяты электронные носители и документы. У родителей Соловьева изъяли телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат.

В Следственном комитете России пояснили, что ​провели обыски в рамках возбужденного в 2003 году дела против ​главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Дело касалось хищения госсредств и хищения акций ОАО «Апатит». По данным СК, проведенные 5 октября обыски были связаны с «иностранным финансированием общественной организации».

Также следствие пришло с обысками по «делу ЮКОСа» к политологу Станиславу Белковскому (сейчас работает на телеканале «Дождь»). Оперативники искали доказательство того, что он «отмыл миллиарды фондов Михаила Ходорковского», рассказал Белковский.

Позже в Amnesty International заявили, что при проведении этих обысков работники правоохранительных органов допустили «чрезмерное применение силы». По данным организации, обыски проводилась «с целью запугивания сотрудников» «Открытой России».

Теги: обыски , загранпаспорт , «Открытая Россия» , Тимур Валеев
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