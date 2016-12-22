Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Как сообщает телеканал «112.Украина», из документа исключили упоминание о минских договоренностях.

«За» принятие законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» проголосовали 233 депутата.

Документ объявляет Россию агрессором и возлагает на нее ответственность за перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов и автономеров в Донбассе. Кроме того, законопроект исключает территориальные права России на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, согласно документу, Украина не несет ответственности за нарушение прав жителей «временно оккупированных территорий».

Термин АТО предлагается заменить на «операцию по обороне Украины», вместо Антитеррористического центра руководить операциями будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Украинский президент Петр Порошенко внес в Раду исправленный законопроект о Донбассе накануне, 5 октября. Изменения, согласно которым особый статус Донецкой и Луганской начнет действовать после «вывода российских войск», были внесены в документ в тот же день.

В ДНР заявили, что президентский законопроект противоречит минским соглашениям. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг сообщал РБК, что в Донецке считают, что документ «узаконит экономическую блокаду» региона со стороны Киева.