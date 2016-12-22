Начальник Генштаба Украины рассказал об ожидаемом от США вооружении

Украина передала США список вооружения, которое хочет получить, заявил начальник Генштаба страны Виктор Муженко. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

Как заявил Муженко, по итогам переговоров Киев намерен получить от Вашингтона средства воздушной разведки, противотанковые системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Начальник Генштаба Украины подчеркнул, что дело остается за политическим решением США.

​Ранее сообщалось, что в конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп одобряет поставки оборонительного вооружения в страну.