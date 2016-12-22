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СМИ сообщили о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома
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СМИ сообщили о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома
Политика, 03:07
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СМИ сообщили о взломе личного телефона главы аппарата Белого дома

Личный телефон главы аппарата администрации президента США Дональда Трампа Джона Келли могли взломать в декабре 2016, считают в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудников администрации.

Как сообщает издание, к данным на мобильном телефоне Келли могли получить доступ еще во время его руководства Министерством внутренней безопасности. Взлом заподозрила служба техподдержки Белого дома после того, как Келли пожаловался на некорректную загрузку обновлений программного обеспечения. По его словам, он фиксировал неправильную работу телефона в течение месяцев.

Как сообщает издание, возможность взлома телефона Келли вызвала озабоченность в Белом доме относительно вмешательства хакеров и иностранных правительств в работу администрации. Специалисты подготовили специальный закрытый доклад, который касается обстоятельств инцидента. IT-департамент заключил, что телефон Келли взломан и его больше не следует использовать.

В то же время, сам Келли отметил, что с тех пор, как перешел на работу в Белый дом, не использовал свой мобильный телефон. Как рассказал источник Politico, глава аппарата Белого дома полагался на служебные средства связи для рабочей коммуникации.

Чехарда в Белом доме: что означают перестановки в администрации Трампа
Политика

Ранее сообщалось, что в конце сентября Politico стало известно об использовании старшим советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером личной почты для ведения государственных дел. Как сообщало издание, Кушнер пренебрегал служебным аккаунтом и использовал специально созданную при переходе в Белый дом почту для обсуждения реакции СМИ, планирования мероприятий и других важных вопросов. Среди тех, с кем Кушнер вел переписку с личной почты, были бывший руководитель аппарата администрации президента Райнс Прибус, бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, главный экономический советник президента Гэри Кон и другие высокопоставленные чиновники.

В июле Конгрессмены также попросили провести проверку жены Кушнера — Иванки Трамп — на предмет сокрытия контактов своего мужа с представителями иностранных государств.

Теги: Белый дом , взлом , Джон Келли
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