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Совфед попросил разработать ответ на действия США против российских СМИ
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Совфед попросил разработать ответ на действия США против российских СМИ
Война санкций, 16:56
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Совфед попросил разработать ответ на действия США против российских СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета попросила профильные ведомства разработать меры в ответ на действия США в отношении российских СМИ. Об этом говорится в рекомендациях комиссии, которые зачитал на заседании сенатор Олег Морозов, передает «РИА Новости».

Комиссия попросила предоставить предложения по ответным мерам в отношении США в течение двух недель. Кроме того, Совет Федерации порекомендовал Министерству иностранных дел «в кратчайший срок» обратить внимание посла США «на недопустимость действий американских властей в отношении российских СМИ». Комиссия также планирует ускорить работу по закреплению в законодательстве понятия «вмешательство в дела России». Кроме того, в Совете Федерации рассмотрят возможность проведения парламентских расследований по данным фактам.

В США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы изучается возможность Москвы использовать электронные платформы для влияния на американский выборный процесс. По данному вопросу свои показания дадут Google, Facebook и Twitter.

В конце сентября Twitter передал конгрессу США информацию о расходах на рекламу российского телеканала RT. По данным компании, он потратил на рекламу в Соединенных Штатах $274 тыс. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что отчет Twitter перед конгрессом США — «чудовищная информация».

В сентябре американский Минюст потребовал от RT, который обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента в соответствии с американским законодательством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такое требование — это «бои без правил», и подчеркнула, что Россия даст ответ на каждый шаг США в отношении российских СМИ. В свою очередь, Симоньян сказала, что при худшем стечении обстоятельств RT перестанет работать в США и прекратит в этой стране свое вещание.

Теги: США , Совет Федерации , СМИ
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