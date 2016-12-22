Осужденный бывший полковник ГРУ Квачков попал в больницу

Осужденный за экстремизм бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков попал в больницу. Сейчас он находится в девятой соматической больнице Самары, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его защитника Сергея Орлова.

Адвокат отметил, чего его подзащитному 69 лет, он имеет ранения и контузию, а также проблемы со здоровьем, связанные с возрастом. Учитывая неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, суд назначил экс-полковнику два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

​Приволжский окружной военный суд 18 августа добавил 1,5 года колонии строгого режима к сроку Квачкова по делу об экстремистском видеообращении по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Адвокат осужденного Сергей Орлов заявил, что защита планирует обжаловать решение суда в Верховном суде в связи с отсутствием состава преступления и настаивать на полном оправдании.

Дело о призывах к терроризму завели на экс-полковника в марте 2016 года. На суде обвинение выступило с ходатайством переквалифицировать дело на ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). По данным стороны обвинения, Квачков, находясь в колонии, записал видеообращение на мобильный телефон и переслал его находящимся на свободе лицам. В обращении содержатся призывы к насилию против представителей государственной власти.

В 2013 году Московский городской суд обвинил Квачкова в приготовлении к организации вооруженного мятежа и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Верховный суд России позже смягчил приговор до восьми лет.

Изначально бывшего полковника ГРУ арестовали в 2005 году по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса (ныне глава «Роснано»), который на тот момент был главой «РАО ЕЭС». Присяжные в 2008 году оправдали Квачкова, Верховный суд подтвердил оправдательный приговор.