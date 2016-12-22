Совет при Минобрнауки вступился за Европейский университет

Совет по науке при Минобрнауки обеспокоился решением Рособрнадзора о невыдаче образовательной лицензии Европейскому университету в Санкт-Петербурге и призвал найти выход из ситуации. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

«Европейский университет в Санкт-Петербурге является ведущим образовательным и научно-исследовательским центром страны в нескольких областях — в частности, в политологии, социологии и экономике», — указывается в сообщении. Отказ в выдаче лицензии, по мнению членов совета, «ставит под удар» развитие общественных наук в России.

В совете также считают, что Санкт-Петербург может лишиться «интеллектуального лидерства» в ряде научных областей. Члены совета призвали Рособрнадзор решить проблему, чтобы Европейский университет смог продолжить работу.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти аннулировал лицензию университета в марте 2017 года. В июле 2016 года Виталий Милонов, бывший в то время депутатом петербургского заксобрания, подал жалобу в Генпрокуратуру, в которой говорилось об отсутствии медпункта в университете. По мнению Милонова, в здании также провели незаконную перепланировку, а стипендии студентам выдают в конвертах в валюте. В Европейском университете назвали эти данные ложными.

В ходе проверок Рособрнадзор нашел в Европейском университете 120 нарушений. Хотя в вузе заявляли, что большинство из них были устранены, часть нарушений всё же осталась.

Алла Самолетова 4 октября сообщила РБК, что Европейский университет сменил свой статус вуза на научно-исследовательский институт и будет ждать возвращения образовательной лицензии.

«Сейчас речь идет о том, чтобы пока нет лицензии, которую будем стараться получать, то займемся научной и просветительской деятельностью», — рассказала Самолетова. По ее словам, у вуза нет студентов, а штат сотрудников останется без изменений.