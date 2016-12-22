Николая Караченцова выписали из больницы

Актера Николая Караченцова выписали из НИИ им. Н.В.Склифосовского. Об этом РБК сообщили в приемном отделении больницы.

«Сегодня была выписка в 11:45», — рассказал собеседник РБК.

О плановой госпитализации Караченцова в хирургическое отделение НИИ Склифосовского стало известно 18 сентября. В справочной НИИ скорой помощи им. Склифосовского РБК сообщали, что актер поступил в состоянии средней тяжести.

На следующий день его супруга Людмила Поргина заявила, что артист «в порядке» и проходит «осеннее обследование».

Сын артиста, Андрей Караченцов, 21 сентября рассказал, что отца перевели в палату реанимации. Однако, по словам сына, актер был в «стабильном и хорошем» состоянии.

В феврале 2017 года Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Московской области. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии НИИ им. Склифосовского с ушибами, 3 марта его выписали из больницы.

В 2005 году Николай Караченцов попал в ДТП и пролежал в коме 26 дней. Ему была сделана операция на головном мозге.