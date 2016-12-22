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Казино рассказало о требовании стрелка из Лас-Вегаса $100 тыс.
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Казино рассказало о требовании стрелка из Лас-Вегаса $100 тыс.
Общество, 03 окт, 23:30
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Казино рассказало о требовании стрелка из Лас-Вегаса $100 тыс.

Расстрелявший 59 человек в американском городе Лас-Вегасе Стивен Пэддок подавал иск к казино Cosmopolitan Hotel, требуя компенсацию в $100 тыс. за полученную травму. Об этом сообщил юрист игорного заведения Марти Кравитц, передает NBC.

Юрист рассказал, что 30 октября 2011 года Пэддок упал, когда шел к игорной зоне из магазина в гостинице. Сам Пэддок утверждал, что он поскользнулся на пролитом алкоголе. В 2012 году он подал в суд на Cosmopolitan Hotel. Пэддог требовал у казино $32 тыс, которые он потратил на лечение травмы от падения, а также хотел получить моральную компенсацию. Суд вынес решение в пользу казино. По словам Кравитца, на момент смерти Пэддок был должен $270 за судебные издержки.

Также NBC сообщает, что по словам неназванных сотрудников правоохранительных органов, Пэддок перевел $100 тыс. долларов на счет своей подруги, которая живет на Филиппинах. Однако неизвестно для чего именно были предназначены эти деньги. Как рассказал один собеседников телеканала, за несколько недель перед тем, как открыть огонь по толпе, Пэддок играл в Лас-Вегасе на $160 тыс.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе в понедельник, 2 октября. Он стрелял с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. В результате погибли 59 человек, 515 получили ранения. После этого Пэддок покончил с собой.

По данным Financial Times со ссылкой на полицию, стрелку принадлежали более 40 единицы огнестрельного оружия. В комнате отеля, откуда он стрелял были найдены 23 единицы оружия, а в его доме — 19.

Теги: казино , стрельба , Лас-Вегас
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