Похороны погибшего в Сирии российского полковника прошли в Подмосковье

Полковник Валерий Федянин, погибший при выполнении боевой задачи в Сирии, был похоронен во вторник, 3 октября, на ​Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом говорится в сообщении организации «Офицеры России».

Траурная церемония прошла при участии сотен военнослужащих. Гроб погибшего полковника был провезен на орудийном лафете. Над могилой Федянина был дан церемониальный залп из карабинов.

Reuters привел слова одного из присутствовавших на церемонии офицеров, который сообщил, что в Сирии Федянин находился с июня 2017 года. «22 сентября он был серьезно ранен во время гуманитарной миссии и погиб», — заявил офицер.

О гибели полковника Федянина, командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, стало известно 1 октября. Федянин занимался организацией доставки гуманитарной помощи в населенный пункт сирийской провинции Хама. Под его автомобилем взорвался фугас. Офицер после ранения был доставлен в военный госпиталь в Москве, однако врачи не смогли спасти его жизнь. 30 сентября Федянин скончался в госпитале им. Бурденко.

По официальным данным, с начала военной операции России в Сирии погибли 39 военнослужащих. В этот список не включены россияне — участники частных военных структур.