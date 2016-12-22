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В Facebook сообщили о 10 млн. просмотрах «российской рекламы» в США
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В Facebook сообщили о 10 млн. просмотрах «российской рекламы» в США
Политика, 05:03
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В Facebook сообщили о 10 млн. просмотрах «российской рекламы» в США

Вице-президент по политике и коммуникациям социальной сети Facebook Эллиот Шраге сообщил, что около 10 млн. пользователей Facebook посмотрели политическую рекламу, которая могла иметь российское происхождение. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием», — заявил Шраге.

В сообщении говорится, что 44% рекламных постов пользователи увидели до президентских выборов 2016 года, остальные 56% были просмотрены после выборов. По данным Facebook, на размещение объявлений потратили менее $1 тыс. Шраге отметил, что некоторые посты были оплачены «в российской валюте».

Ранее 28 сентября Associated Press со ссылкой на источники сообщал, что комитет сената США по разведке пригласил Facebook, Twitter и Alphabet на общественные слушания по делу «вмешательства России» в президентские выборы в 2016 году.

Слушания запланированы на октябрь 2017 года. Сенаторы намерены выяснить, «как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на выборы президента». Речь идет об использовании Россией политической рекламы в американских соцсетях. Президент Дональд Трамп 22 сентября заявил, что информация о приобретении российскими властями политической рекламы в Facebook является «мистификацией».

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал, что компания «будет делать свою работу, чтобы защититься от национальных государств, пытающихся распространить дезинформацию и подорвать выборы». Facebook 7 сентября также предоставила Конгрессу и спецслужбам данные об «российских» аккаунтах, которые купили политическую рекламу в соцсети на $100 тыс.

Теги: Facebook , выборы президента США , Дональд Трамп , Реклама
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