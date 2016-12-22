«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять регулярные рейсы в города Сочи и Симферополь. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Как отмечается в сообщении, до 15 октября авиакомпания будет совершать рейсы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажиры, купившие билеты на самолеты «ВИМ-Авиа» продолжают их сдавать, и пассажиропоток на внутренних линиях перевозчика «заметно снижается». «В аэропортах России и зарубежья отмечается спокойная обстановка, скоплений ожидающих вылета пассажиров «ВИМ-Авиа» нет», — отметили в Росавиации.
По данным ведомства, в субботу, 30 сентября, «ВИМ-Авиа» выполнила 24 рейса и перевезла 3,3 тыс. человек. В том числе, авиакомпания шестью чартерными рейсами вывезла из турецкого города Анталья 1,9 тыс. россиян. Всего из Турции в Россию в субботу вернулись 5,3 тыс. человек.
Росавиация отмечает, что туристические операторы переоформили клиентов, которые купили билеты на самолеты «ВИМ-Авиа» на октябрь, на рейсы других компаний. «Таким образом, уже в самое ближайшее время завершится программа вывоза туристов из Турции в Россию, чей своевременный вылет был сорван из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа», — отметили в ведомстве.
Ассоциация туроператоров России сообщала, что большая часть российских туристов, которые остались в Турции из-за прекращения работы «ВИМ-Авиа», вернутся на родину до 2 октября.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила, что прекратит чартерные рейсы и введет у себя антикризисное управление. Воздушный перевозчик является должником перед поставщиками топлива и аэропортами. По данным Ассоциации туроператоров России, «ВИМ-Авиа» должна от 3 млрд до 10 млд руб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников авиакомпании по статье «Мошенничество». В пятницу, 29 сентября, стало известно, что директору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу было предъявлено обвинение, но по какой статье в СК не сообщили.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.