Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией

Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении на год запрета на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией. Соответствующий документ был распространен пресс-службой Белого дома.

В документе перечислены страны, на которые распространяется запрет на оказание гуманитарной помощи со стороны США в течение 2018 года. В их число вошли Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Иран, Южный Судан, Судан и Венесуэла.

Россия попала под действие иной статьи, которая запрещает оказание финансовой помощи для совершения культурных и образовательных обменов. «Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование участия в программах образовательного и культурного обмена посредством должностных лиц или сотрудников правительств Эритреи, Корейской Народно-Демократической Республики, России и Сирии в 2018 финансовом году», — говорится в тексте указа.

Подобный документ, включающий в себя список стран, попавших под ограничения, ежегодно публикуется президентом США. В пршлом году подобный указ подписал президент Барак Обама. Указ направляется для реализации в Госдепартамент США.

Ранее стало известно, что Трамп перераспредилил полномочия по исполнению санкций в отношении Ирана, КНДР и России. Их куратором был назначен госсекретарь Рекс Тиллерсон.