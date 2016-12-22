В Одессе между сторонниками и противниками Саакашвили произошла драка

В начале акции сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили произошла массовая драка, сообщает газета «Украинская правда».
Как сообщает издание, напротив Одесской областной государственной администрации (ОГА) собралось несколько сотен сторонников Саакашвили, которые намеревались встретиться с бывшим губернатором. Затем недалеко появились несколько десятков молодых людей «спортивной внешности», которые включили громкую музыку, пытаясь помешать проведению собрания сторонниками экс-губернатора Одесской области. Сторонники Саакашвили, в свою очередь, попытались силой заставить выключить музыку, в результате чего произошла потасовка.
Полиция разняла две стороны и окружила группу молодых людей, включавших музыку. Вскоре музыка была выключена.
Как пишет местный портал Одесса News, помешать встрече Саакашвили попытались активисты «Автомайдана» и «Совета общественной безопасности».
После того, как полиция разняла две стороны, экс-губернатор встретился со своими сторонниками и произнес 20-минутную речь, в которой извинился перед одесситами за то, что не смог выполнить обещанных реформ. Причиной неудачи Саакашвили назвал внешнее давление.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко от 26 июля. Миграционная служба Украины назвала причиной аннулирования гражданства скрытие сведений о судимости во время его получения. В Госпогранслужбе страны заявили, что в случае попытки въезда паспорт Саакашвили будет изъят, а сам он будет выдворен. Однако 10 сентября экс-губернатор при помощи своих сторонников с дракой смог пересечь государственную границу Украины в Львовской области. Власти Украины заявили об 11 пострадавших результате действий сторонников Саакашвили полицейских. В Нацполиции Украины завели уголовное дело о незаконном пересечении политиком госграницы. 22 сентября Районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным. В то же время политик уже провел несколько акций в городах Украины, включая Черновцы и Львов.