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Задержанную гражданскую жену полковника Захарчено отпустили из изолятора
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Задержанную гражданскую жену полковника Захарчено отпустили из изолятора
Общество, 15:05
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Задержанную гражданскую жену полковника Захарчено отпустили из изолятора

Гражданскую жену обвиняемого в мошенничестве полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову отпустили из изолятора временного содержания. Об этом сообщила РБК ее адвокат Валерия Туникова.

Пестрикова была задержана еще в четверг,28 сентября, а в субботу, 30 сентября, истек предельный срок задержания по уголовно-процессуальному кодексу — 48 часов, уточнила РБК адвокат. До середины дня субботы Пестрикова была в изоляторе временного содержания и на следственных действиях в Следственном комитете, добавила защитник. «Освободилась она только пару часов назад», — сказал адвокат. Пестрикова остается в статусе подозреваемой, обвинение ей не предъявлено, сказала Туникова

Как сообщал РБК в пятницу, 29 сентября, со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву, следствие подозревает Пестрикову в покушении на мошенничество в особо крупном размере и попросил суд арестовать ее.

По данным источника «РИА Новости», Пестрикова была задержана в аэропорту Самары, откуда она хотела улететь на Кипр. По словам собеседника агентства, ее подозревают в попытке похитить $16 млн у своей знакомой.

Гражданский муж Пестриковой Дмитрий Захарченко находится под арестом с сентября 2016 года. Он работал в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции и занимал должность исполняющего обязанности начальника управление «Т», которое занималось правонарушениями в топливно-энергетической сфере. Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. Во время обысков на его рабочем месте и дома сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли средства, в том числе и в иностранной валюте, на сумму более 8 млрд руб.

Позже Захарченко заподозрили в получении еще одной взятки и завели новое уголовное дело, которое было объединено с основным. В конце августа стал известен еще один эпизод взятки, в котором подозревают Захарчено, но о подробностях следствие не сообщает.
 
Теги: арест , взятка , Дмитрий Захарченко
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