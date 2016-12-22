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Суд арестовал имущество четырех предприятий по делу Приватбанка
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Суд арестовал имущество четырех предприятий по делу Приватбанка
Украинский кризис, 15:19
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Суд арестовал имущество четырех предприятий по делу Приватбанка

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество четырех предприятий по делу о растрате в Приватбанке. Об этом сообщает агентство «Украинские Новости».

Суд вынес решение об аресте предприятий 14 сентября, но известно об этом стало в пятницу, 29 сентября. Были арестованы 189 объектов Никопольского завода ферросплавов, 683 объекта «ДнепрАзота», 246 объектов Марганецкого горно-обогатительного комбината и 177 объектов Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината.

Суд установил, что представители Приватбанка предоставили подконтрольным им предприятиям кредиты в размере от $18 до $73 млн под залог имущественных прав на товары. В свою очередь, предприятия заключили договора со 100% предоплатой. При этом товары не были поставлены, а деньги не были возвращены. В суде решили, что должностные лица Приватбанка не обеспечили возмещение возможных убытков.

Арест наложен в рамках расследуемого генпрокуратурой Украины дела о завладении в период с 2008 по 2016 годы 19 млрд гривен, которые Приватбанку предоставил Нацбанк Украины, уточняет издание.

В середине сентября сообщалось, что суд арестовал завод по производству напитков «Биола», офис телеканала «1+1», самолет Boeing 767-300 по делу Приватбанка.

До 2016 года, когда Приватбанк был национализирован, основная доля в банке принадлежала Игорю Коломойскому (41,6%). Крупным акционером также был Геннадий Боголюбов, у которого было 33,2% группы «Приват». В апреле 2017 году Коломойского и других акционеров банка заподозрили в крупной растрате. В ЦБ Украины заявили, что до национализации Приватбанк был «финансовой пирамидой», а также у него отсутствовали ресурсы для возврата кредитов.

Теги: Украина , арест , Приватбанк
Главное
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