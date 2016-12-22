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Никифоров допустил блокировку Telegram в России
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Никифоров допустил блокировку Telegram в России
Блокировка Telegram, 20:49
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Никифоров допустил блокировку Telegram в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил блокировку мессенджера Telegram и других сервисов, которые не будут исполнять требования российского законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут», — подчеркнул Никифоров. По его словам, блокировка также может коснуться мессенджеров WhatsApp и Viber, поисковой системы Google и социальной сети Facebook.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» документы ФСБ, которые ведомство отправило в лондонский офис Telegram.

ФСБ составила на Дурова административный протокол за то, что Telegram отказался расшифровать переписку пользователей мессенджера. Дуров в своем сообщении отметил, что в России сервисом Telegram пользуются около 10 млн человек.

В конце июня 2017 года Роскомнадзор сообщал, что Telegram предоставил ведомству данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

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Вместе с тем Дуров заявил, что компания не будет выполнять «антиконституционный и не реализуемый технически «закон Яровой» и другие законы касаемо конфиденциальности сервиса.

Роскомнадзор летом пригрозил Telegram возможной блокировкой в России из-за отсутствия в реестре ОРИ. Дуров ответил, что не будет предоставлять данные в Роскомнадзор. В ответ глава ведомства Александр Жаров обвинил основателя Telegram в нейтральности «по отношению к террористам и преступникам», которые пользуются мессенджером. В свою очередь, Дуров пообещал отстаивать принципы конфиденциальности переписки в Telegram.

Теги: Павел Дуров , Николай Никифоров , Telegram
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