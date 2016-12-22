МИД назвал ситуацию вокруг телеканала RT America «боями без правил»

В МИД России назвали требование властей США зарегистрировать компанию, обслуживающую российский телеканал RT America, в качестве иностранного агента «боями без правил» и пообещали дать ответ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда начинаются «бои без правил», закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпании, то каждый шаг в отношении российских СМИ будет иметь соответствующий ответ», — добавила Захарова.

Захарова сообщила, что претензии США к RT, а также порталу Sputnik «противоречат американским принципам свободы слова». Она подчеркнула, что Россия придерживается всех международных положений о свободе слова.

По ее словам, применение закона «О регистрации иностранных агентов» (FARA) к RT грозит «серьезными юридическими последствиями, а также сопряжено с рисками для безопасности сотрудников». Захарова подчеркнула, что раскрытие внутренних данных телеканала в атмосфере «охоты на ведьм», которая, по ее мнению, ведется в США, «может представлять реальную угрозу».

«Обвинения RT в распространении «российской пропаганды» начались после выхода бездоказательного доклада разведывательного сообщества США о вмешательстве в выборы», — заявила официальный представитель МИДа. Захарова отметила, что в докладе не приводится ни одного примера вмешательства телеканала в президентскую кампанию в США в 2016 году. По словам Захаровой, Атлантический совет «активно лоббирует» включение RT в список иностранных агентов.

Ранее, 11 сентября, Министерство юстиции США потребовало компанию, обслуживающую телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента «ввиду тех работ, которые она выполняет для RT».