ФСБ подтвердила обнаружение тела Доку Умарова

ФСБ подтвердила обнаружение тела главы запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в результате проведения <…> оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — сообщили в центре.

В ФСБ также подтвердили информацию, что Умаров был лидером «Имарата Кавказ». Он также сотрудничал с эмиссарами запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Ранее 25 сентября телеканал РЕН ТВ без указания источников сообщал о том, что из Ингушетии в Москву доставили останки Умарова. По словам источника РБК в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), тело Умарова было найдено 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии.

Собеседник РБК отметил, что о месте захоронения спецслужбам сообщил вернувшийся из Сирии боевик. Он пошел на сделку со следствием в обмен на смягчение приговора. Он также подтвердил, что вместе с телом Умарова были найдены останки еще четырех боевиков.

О ликвидации Умарова в апреле 2014 года сообщал директор ФСБ Александр Бортников. В июле 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров разместил на своей странице в Instagram фото якобы мертвого Умарова. Всего о ликвидации Умарова сообщалось не менее 12 раз.

Умаров был главой «Имарата Кавказ» с 2007 года. С 2006 года по 2007 год он также был президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Умаров брал на себя ответственность за ряд терактов в России, включая взрывы в столичном метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011 году.