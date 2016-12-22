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Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ
Общество, 12:40
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Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ
Клименко прокомментировал перспективы Дурова после требований ФСБ

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил РБК, что у Павла Дурова не так много «хороших ходов по взаимодействию с государствами» по вопросам идентификации пользователей. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что ФСБ потребовала от Telegram расшифровать переписку пользователей.

«Мне сложно сказать о том, как пойдет процесс взаимодействия Павла и ФСБ. В недавней истории с Роскомнадзором и внесением в реестр ОРИ (организаторов распространения информации. — РБК) как-то всё закончилось более-менее к удовлетворению сторон. Возможно, и сейчас всё завершится перепиской», — сказал он.

Клименко напомнил, что полтора года назад он говорил, что Павлу Дурову придется либо сотрудничать с государствами, либо потерять рынок. Теперь, по словам советника, государства, на территории которых работает Telegram, активизировали свою деятельность по идентификации пользователей.

«На мой взгляд, это неизбежный процесс, который может занять несколько лет. Но вероятность того, что всё останется как было, минимальна. Как бы ни разрешился конфликт Павла и ФСБ, у него не так много хороших ходов. Системно у государств никто и никогда не выигрывал, и мне кажется, что не Павел будет первым», — заявил Клименко.

Ранее 27 сентября основатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице «ВКонтакте» документы, поступившие от ФСБ в лондонский офис Telegram. В них сообщалось, что 14 сентября на компанию был составлен административный протокол за неисполнение обязанности «предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений».

Дуров, комментируя письмо от ФСБ, отметил, что Россия хочет «присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram». «Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — написал создатель Telegram. Дуров отметил, что число пользователей Telegram в России достигло почти 10 млн пользователей.

26 сентября власти Ирана завели уголовное дело на Дурова. Причиной этого стали подозрения в использовании мессенджера террористическими организациями вроде «Исламского государства» (запрещена в России), а также преступными группами. Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади также добавил, что Telegram используют для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и людьми.

В июне Дуров согласился внести Telegram в официальный реестр Роскомнадзора, после чего мессенджер попал под закон «Об информации». Согласно закону, мессенджер обязан предоставлять ключи шифрования по запросу служб безопасности. При этом сам основатель Telegram неоднократно заявлял об отказе сотрудничества со спецслужбами и государственными органами каких-либо стран. Дуров также обещал защищать переписку пользователей вопреки закону.

Теги: ФСБ , Павел Дуров , Telegram , Герман Клименко
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