Появилось видео авиаудара по командирам террористов в Идлибе

Появилось видео уничтожения ударом с воздуха пяти командиров террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Видеозапись опубликовал ​телеканал «Россия.24».

Видео: Россия 24

Ранее, 27 сентября, Минобороны заявило об уничтожении пяти влиятельных полевых командиров «Джабхат ан-Нусры», которые 18 сентября напали на отряд российской военной полиции в Идлибе. Вместе с командирами было уничтожено еще 32 боевика и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением. Все они находились рядом со складом боеприпасов и взрывчатых веществ.



О нападении исламистов на взвод российской военной полиции на севере провинции Хама стало известно 20 сентября. Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» попытались окружить 29 российских военнослужащих в Идлибе, объявленном зоной деэскалации конфликта в Сирии. Для их деблокирования была сформирована специальная группа. При прорыве окружения боевиков были ранены трое российских военных.



Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил о причастности США к атаке исламистов. Пентагон отверг данные обвинения.

Идлиб является одной из четырех зон деэскалации в Сирии. Об их создании Россия, Иран и Турция окончательно договорились 15 сентября в Астане.