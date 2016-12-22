WP сообщила о желании КНДР нанять аналитиков для понимания слов Трампа

Чиновники в правительстве Северной Кореи пытаются наладить диалог со связанными с республиканцами аналитиками в Вашингтоне, чтобы понять заявления президента США Дональда Трампа в отношении КНДР. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет The Washington Post.



Как рассказал собеседник издания, он знает, что Пхеньян пытался найти экспертов по Азии со связями с американской республиканской партией. « Их забота номер один — это Трамп. Они не могут его понять», — сказал источник The Washington Post.

Как сообщает газета, северокорейские посредники связались с Дугласом Паалом, который занимал должность эксперта по Азии в Совете национальной безопасности при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше. Сейчас он работает вице-президентом по исследованиям в Фонде Карнеги за международный мир. Как пишет газета, в КНДР хотят, чтобы Паал организовал переговоры северокорейских чиновников и американских экспертов в нейтральной зоне в Швейцарии. Он отказался этим заниматься.

«Северокорейцы точно хотят донести сообщение. Но я думаю, что их только интересует путешествие, чтобы уехать из страны ненадолго», — сказал Паал The Washington Post.



Во вторник, американский президент Дональд Трамп заявил, что США «полностью готовы» к тому, чтобы применить военную силу против КНДР. Он отметил, что удар будет «разрушительным» для северокорейской республики. Американский лидер сказал, что «военный вариант» не предпочтителен для Вашингтона. «Если нам придется, мы его примем», — добавил Трамп.

В понедельник, 25 сентября, глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо сообщил, что республика имеет право сбивать американские бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР. По словам главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи, растет вероятность того, что США нанесут ракетный удар по КНДР. Он также назвал заявления Трампа «самоубийственными».

Выступая на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, американской президент сказал, что США обладают возможность «полностью уничтожить» КНДР и сделают это, если Северная Корея будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам. На эти слова лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США объявили ему войну, и охарактеризовал Трампа, как «психопатического гангстера» и «безумца». Американский президент назвал лидера Северной Кореи «рокетмэном».